Половина эскроу-агентов в Удмуртии еще не готовы работать с застройщиками

28.05.19 13:00

© РИА Новости. Василий Батанов

28 мая. Interfax-Russia.ru - В Удмуртии из десяти банков, аккредитованных для использования эскроу-счетов в долевом строительстве, только пять сформировали предложения для застройщиков, сообщил министр строительства, ЖКХ и энергетики республики Дмитрий Сурнин журналистам во вторник.

"У нас десять банков аккредитовано. (. . .) У главы (Удмуртии - ИФ) было совещание буквально на днях с банками, где мы увидели, что на 1 июля банки, местные филиалы, пока в большей степени, скажем так мягко, не совсем готовы выдавать (кредиты застройщикам - ИФ), не совсем сформированы у них предложения в адрес строительного рынка", - сказал Сурнин.

Он уточнил, что на сегодняшний день в Удмуртии активно участвуют в этом процессе Сбербанк, ВТБ, "Открытие", Промсвязьбанк и Россельхозбанк.

Сурнин отметил, что остальные банки закладывают больший процент по кредитам в этой сфере и большие требования по залогам. Он добавил, что власти Удмуртии направили эти материалы федеральному руководству банков, и выразил уверенность, что это позволит изменить их позицию в отношении требований по кредитам для застройщиков.

Министр уточнил, что в настоящее время договоры нового типа уже имеют четыре проекта на строительство шести объектов в регионе, еще 27 находятся в стадии рассмотрения. 57 объектов будут достраиваться по старой схеме.

Сурнин спрогнозировал небольшой рост цен на недвижимость после 1 июля. "А в дальнейшем, надеюсь, рынок отрегулирует в ближайшие 4-6 месяцев. Мы вообще боимся, что рынок может немножко "подвстать", потому что и потребители будут смотреть, и банки с застройщиками будут здесь договариваться. В общем, думаем, что будет некая пауза", - добавил он.

Министр подчеркнул, что в Удмуртии строительный рынок развивается "достаточно гармонично" и на этапе сдачи домов в большинстве случаев уже нет непроданных квартир.

В РФ реализуется план поэтапного отказа от долевого строительства. С 1 июля 2019 года российские застройщики будут обязаны работать по эскроу-счетам, на которых будут аккумулироваться средства граждан. Строительные компании не смогут пользоваться этими деньгами до окончания работ, их будут кредитовать банки. Наиболее активны в этом направлении сейчас Сбербанк, ВТБ, банк Дом.рф.