Памятник пограничникам открыли в Пскове

28.05.19 13:05

© РИА Новости. Виталий Аньков

28 мая. Interfax-Russia.ru - В День пограничника в Пскове торжественно открыли памятник, посвященный защитникам государственной границы.

Как сообщает пресс-служба областной администрации, новая архитектурная форма расположилась в сквере на проспекте Энтузиастов.

Символическую ленту у памятника перерезали начальник областного пограничного управления ФСБ России Андрей Парамонов и руководитель аппарата администрации Псковской области Сергей Дмитриев. Затем состоялось награждение сотрудников и участников добровольных дружин нагрудными знаками и грамотами.

Чин освящения памятника отслужил почетный гражданин города Пскова, отец Олег Тэор. Собравшиеся почтили память павших воинов-пограничников минутой молчания и возложили цветы к монументу.

Памятник представляет собой Покровскую башню Псковского кремля, располагающуюся на южном рубеже крепости. Вокруг нее находятся шесть бронзовых скульптур, изображающих защитников границы в разное время, образуя непрерывное кольцо защиты. Среди них дружинник князя Довмонта, стрелец воеводы Шуйского, боец отдельного корпуса пограничной стражи, пограничник в революционной буденовке, пограничник времен Великой Отечественной войны со специально обученной собакой, а также советский пограничник более позднего времени. Высота памятника составляет 5,5 м, фигур - чуть больше 2 м. На постаменте расположена надпись "Стражам границы". Авторами проекта стали Петр Аникин и Андрей Мартынов, который сам вырос в семье пограничника. Первый камень в основание памятника заложили в ноябре 2017 года, в год 25-летия образования государственной границы в Псковской области.