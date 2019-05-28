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28.05.19 13:09

Более 100 зон отдыха у воды откроются в Москве 1 июня

© РИА Новости. Владимир Астапкович
28 мая. Interfax-Russia.ru - Купальный сезон традиционно открывается в Москве 1 июня, сообщил руководитель городского департамента капитального ремонта Алексей Елисеев во вторник.

Елисеев на заседании президиума столичного правительства доложил мэру Москвы Сергею Собянину о готовности мест массового отдыха населения к проведению летнего сезона.

"В настоящее время в городе имеется 126 мест массового отдыха у воды. Из них летом будут работать 108 зон отдыха у воды, в том числе восемь зон отдыха с купанием. Остальные зоны отдыха находятся на реконструкции", - сказал глава департамента.

В пресс-службе мэра и правительства Москвы уточнили, что в списке разрешенных зон отдыха с купанием пляж "Левобережный" (Прибрежный проезд, д.5-7), "Тропарево" (ул. Академика Виноградова, д.12), "Мещерское" (ул. Воскресенская, д.5-31), "Серебряный Бор-2" (ул. Таманская, д.44), "Серебряный Бор-3" (4-я линия Хорошевского Серебряного Бора), Строгинская пойма (ул. Таллинская); озеро Черное (Зеленоград, 6 мкрн) и Школьное озеро (Зеленоград, 10 мкрн).

Кроме того, в парках "Сокольники", "Фили", "Измайловский", на ВДНХ и в Лужниках будут работать открытые летние бассейны, уточнили в горадминистрации.

"Безопасность зон отдыха будут обеспечивать 113 общественных спасательных постов, оборудованных 144 плавсредствами, 310 сотрудников ГУ МЧС России по Москве, свыше 1100 общественных спасателей", - добавили в пресс-службе.

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