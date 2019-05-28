Почти 106 млн нарушений ПДД зафиксировали камеры в 2018 году

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28 мая. Interfax-Russia.ru - В 2018 году камеры на российских дорогах зафиксировали более 105 млн административных правонарушений, сообщил журналистам заместитель начальника центрального аппарата ГИБДД Александр Быков.
"По данным нашей информационной системы, в прошлом году камерами было зафиксировано 105,9 млн административных правонарушений, основная доля - это несоблюдение скоростного режима, нарушение правил остановки и стоянки, а также движение по выделенной полосе" - сказал Быков во вторник, выступая на слушаниях в Общественной палате.
Он добавил, что в первом квартале 2019 благодаря камерам было ликвидировано 259 аварийно-опасных участков на дорогах.
По словам Быкова, в настоящее время насчитывается более 12 тыс. стационарных комплексов фотовидеофиксации и почти 4 тыс. мобильных, которые передвигают на триногах.
"Эффект от этой системы, конечно, огромен", - отметил заместитель начальника ГИБДД.
Он подчеркнул, что благодаря комплексам фотовидеофиксации за последние два года было ликвидировано около 3 тыс. опасных участков, после чего комплексы перемещались на места с высокой вероятностью возникновения ДТП.
По словам Быкова, всего было размещено порядка 600 таких комплексов.