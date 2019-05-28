Многопрофильную больницу с вертолетной площадкой построят в Назрани

28.05.19 13:25

© РИА Новости. Лейла Хамзиева

28 мая. Interfax-Russia.ru - Власти Ингушетии определили территорию для строительства первой в регионе многопрофильной больницы со станцией скорой помощи, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе Минстроя республики.

"Принято решение построить медицинский объект рядом с перинатальным центром в Насыр-Кортском округе Назрани. Согласно проекту больница будет располагаться на участке 8,5 га", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его данным, комплекс будет состоять из основного корпуса на 450 койко-мест, патологоанатомического корпуса, амбулатории на 400 посещений в смену, станции скорой помощи с вертолетной площадкой.

Ранее пресс-служба главы региона сообщала, что республика остро нуждается в подобных учреждениях. Существующая ингушская республиканская больница была развернута в 1992 году на базе Назрановской районной больницы и не соответствует современным требованиям здравоохранения.

Учреждение продолжает работать в режиме больницы скорой медицинской помощи, хотя по положению является консультативно-методическим центром и должно оказывать населению высококвалифицированную медицинскую помощь в стационаре.

По мнению руководства Минздрава республики, из-за стесненных условий в республиканской больнице отсутствует возможность организации специализированных отделений - гематологического, пульмонологического, ожогового, челюстно-лицевой хирургии, торакальной хирургии, нефрологии, медицинской реабилитации.

Также в учреждении нет условий для развертывания типового операционного блока с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических требований.

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров считает, что ввод объекта значительно повлияет на снижение смертности, а также осложнений, приводящих к длительному затратному лечению, а порой и к инвалидизации. Это позволит разгрузить районные и городские больницы, а само профильное лечение в таком стационаре даст хороший эффект, том числе в рамках выполнения нацпроектов "Демография" и "Здравоохранение".

В марте 2018 года вопрос строительства многопрофильной больницы глава республики обсуждал с вице-премьером Ольгой Голодец и заручился её поддержкой. Предполагается, что комплекс будет состоять из нескольких трехэтажных и одного пятиэтажного корпусов, фасад зданий планирует сделать по аналогии с Рязанской городской больницей.