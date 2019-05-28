Доля россиян, мечтающих отдохнуть за границей, выросла на 18% в этом году

28.05.19 13:30

© РИА Новости. Илья Питалев

28 мая. Interfax-Russia.ru - В 2019 году рекордно выросла доля россиян, которые хотели бы отдохнуть за границей, показало исследование ВЦИОМ.

"Большинство россиян на вопрос "где бы вы предпочли отдыхать, если был бы выбор и средства" ответили - за границей. Их доля в 2019 году выросла до 39% по сравнению с 21% годом ранее", - сообщил журналистам во вторник директор по работе с органами госвласти ВЦИОМ Кирилл Родин.

По его словам, второй тенденцией этого года стало то, что снизился интерес россиян к отдыху в Крыму.

"Сократилась до 31% доля тех, кто хочет в Крым, в прошлом году было 36-37%. Стал снижаться "хайп" на это направление, тем не менее, 31% - это все еще почти треть", - заметил он.

По данным ВЦИОМ, 26% россиян хотели бы отдохнуть на черноморском побережье Кавказа (в 2018 году было 33%), в другом городе, селе России - 13% (было 17%), дома - 12% (было 9%).

"При этом конкретные планы россиян на лето значительно отличаются от желаемых. Так, 44% планируют остаться дома (в том году было 45%). Интересно, что этот показатель ежегодно снижается с 2004 года, идет смена возрастных поколений и менталитета", - сказал Родин.

По его словам, 26% россиян этим летом отдохнут на даче (год назад было 34%), 9% - в другом городе, селе России (14%). При этом доля соотечественников, которые имеют конкретные планы поехать за границу, выросла с 4% до 10% в 2019 году.

В среднем на отдых в 2019 году россияне потратят 43,3 тыс. на человека (-2% по сравнению с 2018 годом).

Отвечая на вопрос, почему поехать отдыхать в этом году не получится, большинство россиян сказали, что "нет денег". Их доля составила 53%, что на 9% больше, чем год назад. Семейные дела и декрет помешали выехать на отдых 15% россиян, болезни - 10%, работа и отсутствие отпуска - 14%. О том, что любят отдыхать дома, заявили 6% соотечественников.

В рамках исследования ВЦИОМ ежедневно опрашивал 1600 респондентов не менее чем из 80 регионов России.