Башкирия до 2025г потратит 1,65 млрд руб. на расселение аварийного жилья

28.05.19 13:37

© РИА Новости. Нина Зотина

28 мая. Interfax-Russia.ru - Правительство Башкирии утвердило региональную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2024 годы, сообщает пресс-служба республиканского Госкомстроя.

Общий объем финансирования мероприятий программы составляет 1,649 млрд рублей, в том числе 1,347 млрд рублей - средства ГК "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", 27,487 млн рублей - из республиканского бюджета, 274,87 млн рублей - средства муниципалитетов.

По итогам реализации программы планируется построить и приобрести для переселения граждан из аварийных многоквартирных домов 43,755 тыс. кв. м нового жилья, переселить 2,595 тыс. граждан, снести 36,462 тыс. кв. м подлежащего сносу жилья.

Под действие программы подпадают, в том числе, города Уфа, Белебей, Белорецк, Дюртюли, Кумертау, Янаул, села Бакалы, Большеустьикинское, Верхнеяркеево, Караидель, Карманово, Кармаскалы, Краснохолмский, Киргиз-Мияки, Мишкино, Прогресс, Семилетка, Старобалтачево, Чураево, село Санатория Глуховского, поселок Приютово,

Ранее на территории региона действовала адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы. В рамках программы было расселено 24,5 тыс. граждан из 8,732 тыс. жилых помещений площадью 338,24 тыс. кв. м.

Помимо этого, с 2015 года в республике реализуется и республиканская адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2015-2019 годы, предусматривающая расселение 187 аварийных жилых домов. Общий объем финансирования составляет 2,446 млрд рублей.