В МИД РФ сочли "вопиющим актом" задержание в Косово россиянина-сотрудника ООН

28.05.19 15:00

© РИА Новости. Григорий Сысоев

28 мая. Interfax-Russia.ru - Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала задержание в Косово россиянина, обладающего дипломатическим иммунитетом ООН, "вопиющим актом" и провокацией.

"По поступающей информации, косовский спецназ, вторгшийся в сербонаселенные муниципалитеты на севере края утром 28 мая, арестовал в городе Зубин-Поток сотрудника Миссии ООН в Косово, гражданина Российской Федерации Михаила Краснощекова", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованной на сайте внешнеполитического ведомства.

"Задержание осуществлено, несмотря на то, что россиянин обладает дипломатическим иммунитетом сотрудника ООН. Рассматриваем этот вопиющий акт как еще одно проявление провокационной линии косовоалбанской верхушки", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

По данным МИД РФ, сотрудник Миссии ООН в Косово Краснощеков, являющийся гражданином РФ, был арестован в городе Зубин-Поток косовским спецназом, который вторгся в сербонаселенные муниципалитеты на севере края утром 28 мая.

"Требуем от руководства МООНК предоставить исчерпывающую информацию относительно неправомерного ареста Михаила Краснощекова и предпринять максимальные усилия с целью его незамедлительного освобождения", - добавила Захарова.

Ранее во вторник посольство РФ в Белграде сообщило о задержании российского гражданина на территории Косово.

"Мы получили такую информацию, в настоящий момент посольство выясняет обстоятельства случившегося", - сказала "Интерфаксу" во вторник пресс-атташе дипмиссии Маргарита Комиссарова.

Посольство РФ в Белграде потребовало немедленно освободить задержанного в Косово россиянина и привлечь к ответственности виновных в инциденте.

"Возмущены провокацией властей Приштины в отношении российского гражданина, сотрудника МООНК Михаила Краснощекова. Требуем немедленного освобождения россиянина и привлечения к ответственности всех виновных в этом вопиющем инциденте", - говорится в заявлении дипмиссии, распространенном во вторник.

Сведения о задержании россиянина в Косово подтвердил и президент Сербии Александр Вучич. Во вторник в Народной скупщине (парламенте) Сербии он сообщил, что среди задержанных во время акции косовского спецназа в сербских общинах Косово и Метохии оказался сотрудник миссии ООН по делам временной администрации в Косове (UNMIK) Михаил Краснощенков.

Сербский лидер отметил, что российские власти оповещены о произошедшем.

По сообщениями СМИ, во вторник подразделения косовского спецназа вошли на территории четырех общин на севере края, в которых проживают сербы. В акции были задействованы 73 спецавтомобиля. Задержаны 23 человека, среди задержанных семь полицейских. Представители косовских властей заявляют, что речь идет об акции по борьбе с организованной преступностью.

В расположенной на севере края сербской общине Зубин-Поток жители соорудили баррикады, которые косовские спецназовцы взяли штурмом. При этом применялся слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Международные силы КФОР подчеркнули, что операция проводилась по распоряжению прокуратуры в Приштине. Такое заявление сделал журналистам представитель КФОР Винченцо Грасо.

Глава косовской администрации Хашим Тачи в свою очередь рассказал представителям СМИ, что задержанный в Косово гражданин РФ, стремился помешать операциям сил безопасности.

По сообщению агентства Associated Press, Тачи пояснил, что во вторник в Косово были задержаны "албанцы, сербы боснийцы, а также - россиянин, который, прячась за дипломатическим статусом, пытался помешать проведению полицейский операции".

Саму операцию полицейского спецназа Тачи назвал полностью законной.

В Миссии ООН в Косово заявили, что находятся на связи с задержанным сотрудником - гражданином РФ, а также выясняют обстоятельства случившегося.

"Мы в курсе сообщений о том, что указанный сотрудник миссии был задержан. Мы находимся с ним на связи и устанавливаем обстоятельства, - сообщила "Интерфаксу" представитель миссии Санам Долатшахи.

При этом она не уточнила, где именно находится задержанный гражданин РФ.

В то же время в балканских СМИ появилась информация, что во время штурма косовского спецназа россиянин получил травмы и был отправлен в больницу города Митровица.

При этом в больнице подчеркнули, что состояние здоровья пациента не вызывает опасений, так как травмы не серьезные.

Косово - самопровозглашенное государство, независимость которого не признается Белградом.