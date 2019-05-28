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28.05.19 13:59
Арест экс-министра строительства Ростовской области продлен на месяц
"Срок содержания под стражей продлен на один месяц, до 27 июня включительно", - сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что следователи возбудили в отношении Безуглова дело по ч.3 ст.285 УК РФ (Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). 28 марта в доме экс-чиновника прошли обыски, он был задержан.
Вместе с ним по делу проходит директор одной из компаний, которая занималась строительством подходов к стадиону. Подсудимые подозреваются в замене крупнозернистого песка на мелкий, разница в стоимости составила более 220 млн рублей, которые были присвоены.
Безуглов ушел в отставку с поста министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области по собственному желанию в начале мая 2018 года. Он занимал эту должность с декабря 2014 года.
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