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28.05.19 14:12
Информация о неисправности экстренно севшего в Иркутске лайнера из Благовещенска не подтвердилась
"Подозрение на техническую неисправность самолета, из-за которого командир экипажа принял решение о посадке, не подтвердилось. Все оборудование работает без сбоев. В настоящее время решается вопрос о времени вылета борта по маршруту в Москву", - сообщил сотрудник пресс-службы.
По его словам, пассажиры размещены в гостинице, им предоставлено горячее питание и напитки.
Boeing 737-800, выполнявший рейс Благовещенск - Москва, ранее во вторник совершил экстренную посадку в аэропорту Иркутска из-за отказа высотомера. Самолет приземлился в Иркутске в 15:32 по местному времени (10:32 мск), никто не пострадал. По предварительным данным, на борту находились 149 пассажиров.
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