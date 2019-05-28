Информация о неисправности экстренно севшего в Иркутске лайнера из Благовещенска не подтвердилась

28.05.19 14:12

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

28 мая. Interfax-Russia.ru - Самолет Boeing 737-800 авиакомпании "Северный ветер" (Nordwind) рейса Благовещенск - Москва, экстренно севший в аэропорту Иркутска, продолжит полет, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе авиакомпании.

"Подозрение на техническую неисправность самолета, из-за которого командир экипажа принял решение о посадке, не подтвердилось. Все оборудование работает без сбоев. В настоящее время решается вопрос о времени вылета борта по маршруту в Москву", - сообщил сотрудник пресс-службы.

По его словам, пассажиры размещены в гостинице, им предоставлено горячее питание и напитки.

Boeing 737-800, выполнявший рейс Благовещенск - Москва, ранее во вторник совершил экстренную посадку в аэропорту Иркутска из-за отказа высотомера. Самолет приземлился в Иркутске в 15:32 по местному времени (10:32 мск), никто не пострадал. По предварительным данным, на борту находились 149 пассажиров.