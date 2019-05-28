Володин поторопил правительство с внесением законов о цифровой экономике

28.05.19 14:22

© РИА Новости. Владимир Федоренко

28 мая. Interfax-Russia.ru - Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал правительство активизировать работу по подготовке законопроектов, приоритетных для развития цифровой экономики.

"Если мы будем ждать, пока нам будут внесены эти законопроекты, мы можем упустить время. А здесь уже, как вы понимаете, изменить что-то будет сложно", - сказал Володин во вторник на заседании Госдумы.

Председатель Госдумы информировал, что "из 20 законопроектов, которые должны были быть приняты в прошлом году, и они являются приоритетными для законодательного обеспечения процесса цифровой экономики, на сегодняшний день принят лишь единственный закон, и тот инициирован (главой комитета Госдумы по законодательству и госстроительству - ИФ) Павлом Крашенинниковым".

"19 законов не приняты. Правительство должно было нам внести их ещё в прошлом году. На это обращаю внимание нашего уполномоченного представителя правительства", - сказал Володин.

По его словам, "восемь законопроектов должно было внести министерство экономического развития, четыре - министерство финансов, четыре - министерство юстиции, три законопроекта - министерство цифрового развития и массовых коммуникаций и один законопроект - министерство труда и социальной защиты".

Володин заявил о необходимости "пересмотреть подходы к работе".

"Мы должны с вами именно за счёт использования цифровой экономики сделать все, чтобы наша экономика в целом была более конкурентоспособной. Если только мы не пересмотрим наше отношение к внедрению искусственного интеллекта, робототехники, мы не достигнем этого показателя. Ещё раз подчёркиваю: такая задача поставлена в послании нашего президента", - отметил председатель Госдумы.