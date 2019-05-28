Пермская гимназия не станет аннулировать результаты набора в 1 класс после "гендерного" скандала

28.05.19 14:28

© РИА Новости. Максим Богодвид

28 мая. Interfax-Russia.ru - В пермской гимназии N4, где для мальчиков и девочек установили разные проходные баллы, увеличат набор первоклассников.

"В этом году результаты отбора в образовательное учреждение останутся без изменений. Такой подход обусловлен тактичным отношением к ученикам, уже зачисленным в первый класс гимназии, и их родителям. Однако в связи с большим количеством заявлений на прием в первый класс администрацией гимназии N4 принято решение об увеличении набора в первый класс до 80 человек", - сообщили во вторник агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе департамента образования Перми.

К началу следующей приемной кампании зачисление в первые классы гимназии будет проводиться по закрепленным территориям и на свободные места без балльно-рейтинговой системы.

"Прием на свободные места будет осуществляться в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации с 1 июля 2019 года", - подчеркнул сотрудник пресс-службы.

Ранее департамент образования Перми инициировал проверку гимназии N4, где мальчикам установили проходной балл для зачисления ниже, чем девочкам.

По данным местных СМИ, к этой гимназии прикреплены четыре дома и дети поступают в нее по итогам обучения в подготовительной школе. Как сообщали журналисты, на стенде в учебном заведении были опубликованы проходные баллы: для мальчиков - 65,7, а для девочек - 69,1.

Детский омбудсмен Анна Кузнецова назвала абсурдной и дискриминирующей эту ситуацию, а министерство просвещения России запросило у региональных властей детали этой истории.

Департамент образования Перми заявил позже о том, что намерен объявить выговор директору гимназии N4, где для мальчиков установили пониженный проходной балл.

"Действительно, у нас гимназия N4 в этом году впервые, при проведении своей приемной кампании, установила разные проходные баллы для мальчиков и для девочек. Сегодня департамент образования вышел в гимназию и провел проверку. Мы можем констатировать, что директор гимназии превысила свои полномочий. Сегодня ей будет объявлен выговор", - сообщила ранее заместитель главы администрации Перми Людмила Гаджиева журналистам.

Она отметила, что после этой ситуации департамент планирует проверить прием детей в первый класс во всех школах города.