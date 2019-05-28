Законопроект о компенсации ипотеки многодетным принят Госдумой в первом чтении

28.05.19 14:39

© РИА Новости. Нина Зотина

28 мая. Interfax-Russia.ru - Госдума во вторник приняла в первом чтении законопроект о компенсации многодетным семьям ипотечных кредитов.

Соответствующую инициативу внесли на рассмотрение спикеры Госдумы и Совета Федерации Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко.

"Законопроект направлен на реализацию послания президента РФ Владимира Путина. Глава государства поставил задачу, чтобы многодетные семьи, где родился третий или последующие дети, могли получить от государства компенсацию для погашения своего ипотечного кредита в размере 450 тыс. рублей", - сказал Володин журналистам, комментируя законопроект.

Председатель Госдумы обратил внимание, "что закон будет иметь обратную силу и начнет действовать с 1 января 2019 года; таким образом, компенсацию получат семьи, где в этом году родился третий и последующий ребенок".

Инициативу поддержали не только "единороссы", но и депутаты из других фракций.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил профильным ведомствам подготовить предложения по законопроекту, предусматривающему возможность выделения из бюджета 450 тыс. рублей на погашение ипотечного кредита для семей с тремя и более детьми.

Поручения были даны по итогам обсуждения в Госдуме отчета правительства о результатах работы в 2018 году. Срок исполнения поручений - до 5 июня текущего года.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин, оглашая в феврале послание Федеральному Собранию, предложил в качестве дополнительной меры поддержки семей с тремя и более детьми выделять из федерального бюджета 450 тыс. рублей на погашение ипотечного кредита. Он отметил, что предлагает это сделать задним числом - с 1 января 2019 года.