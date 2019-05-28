Глава района Хакасии просит завести уголовное дело об оскорблении власти на избитого им журналиста

28.05.19 14:48

© РИА Новости. Илья Питалев

28 мая. Interfax-Russia.ru - Следственное управление СКР по Республике Хакасия проводит проверку по заявлению главы Ширинского района Сергея Зайцева о привлечении к ответственности корреспондента программы "Вести. Дежурная часть" Ивана Литомина, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в Следственном управлении СК РФ по региону.

"Он просит привлечь корреспондента к ответственности по ст.319 УК РФ - оскорбление представителя власти", - сказали в ведомстве.

В настоящее время проводится проверка, которая займет не менее трех дней.

"Будут опрошены все участники инцидента, изучены все обстоятельства для того, чтобы принять процессуальное решение", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, Зайцев сам стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по ч. 3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, соединенные с насилием над журналистом).

По данным пресс-службы СУ СКР, 22 мая съемочная группа программы "Вести. Дежурная часть" приехала в здание районной администрации для подготовки репортажа. "В ходе встречи с журналистами Зайцев, находясь в своем рабочем кабинете, будучи недовольным их действиями, толкнул журналиста руками и, схватив за одежду, повалил на пол", - говорится в пресс-релизе.

В рамках уголовного дела следователи проверят информация о коррупции со стороны чиновника, о которой рассказывалось в телесюжете.

По сообщениям СМИ корреспондент Литомин обратился к Зайцеву с вопросом, почему погорельцы, пострадавшие от пожаров четыре года назад, живут в нечеловеческих условиях. Глава Ширинского района напал на корреспондента и повалил его на пол. Заместители мэра, вместо того, чтобы остановить своего начальника, пытались закрыть камеру.