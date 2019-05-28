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28.05.19 15:04

Заявочная книга Универсиады-2023 принята в Екатеринбурге без замечаний

© РИА Новости. Павел Лисицын
28 мая. Interfax-Russia.ru - Заявочная книга Универсиады-2023 принята без единого замечания, написал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в своем Instagram.

"Заявочная книга Универсиады-2023 сдана и принята без единого замечания!! Все ближе масштабный праздник спорта, который даст новый импульс развитию Екатеринбурга", - отметил он.

По словам главы региона, при подготовке к универсиаде будут построены десятки новых объектов, улучшена инфраструктура, созданы возможности для развития бизнеса. "И вновь, как во время ЧМ-2018, будем принимать множество гостей со всего мира", - добавил Куйвашев.

Ранее губернатор Свердловской области заявлял, что в случае победы заявки Екатеринбурга на проведение Универсиады в 2023 году город сможет принять 200 тыс. гостей из 150 стран. Соревнования будут проходить по 17 видам спорта, в число которых будут включены не входящие в обязательную программу самбо и бокс. Участниками станут более 12 тыс. спортсменов, судей, членов международных и национальных спортивных федераций.

Также для проведения соревнований потребуется построить пять спортивных объектов и специальную Деревню Универсиады.

Кроме того, запланированы новые транспортные узлы и развязки.

Также Куйвашев отмечал, что подготовку к Универсиаде-2023 необходимо увязать с планом мероприятий к 300-летию Екатеринбурга.

В настоящее время в программу всемирных летних универсиад входят 15 обязательных видов спорта: бадминтон, баскетбол, водное поло, волейбол, дзюдо, легкая атлетика, настольный теннис, плавание, прыжки в воду, спортивная гимнастика, стрельба из лука, теннис, тхэквондо, фехтование, художественная гимнастика. На Универсиаде-2023 планируется разыграть 244 комплекта медалей.

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