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28.05.19 15:09

Алтайскому краю не хватает 15 тыс. контейнерных площадок для реализации "мусорной реформы"

© РИА Новости. Владимир Песня
28 мая. Interfax-Russia.ru - Около 400 млн рублей необходимо Алтайскому краю, чтобы организовать недостающие контейнерные площадки для мусора в рамках реформирования системы обращения с твердыми коммунальными отходами, заявил на пресс-конференции во вторник министр строительства и ЖКХ региона Иван Гилев.

"В настоящее время 10-15 тыс. контейнерных площадок не хватает в крае на общую сумму примерно 400 млн рублей. Мы эту тему прорабатываем с органами местного самоуправления и готовы им помогать. Предусмотрена возможность поддержки бюджетов отдельных муниципальных образований, которые сами не могут обеспечить эти мероприятия", - сказал Гилев.

Он отметил, что в целом население региона ответственно подходит к оплате начислений за вывоз ТКО. Так, если в феврале собираемость составляла 25%, то сегодня - 52%. К настоящему моменту просроченная задолженность составляет порядка 70 млн рублей.

"В тарифы инвестиционную составляющую мы не включали из-за "сырого" законодательства, несоответствия схемы фактическим данным, а также мы не хотели допустить роста тарифов", - подчеркнул министр.

По словам министра природных ресурсов и экологии региона Владимира Попрядухина, в прошлом году в Алтайском крае образовано 12 млн тонн отходов, из них - 1 млн 100 тонн - твердые коммунальные отходы, а остальные - отходы горно-рудного производства.

С 15 ноября 2018 года в Алтайском крае начала работать новая система обращения с ТКО. Первыми городами в этой системе стали Белокуриха и Бийск. Всего край разделен на семь зон, в каждой из которых работают регоператоры. Тариф варьируется от 35 до 111 рублей на человека. Губернатор края Виктор Томенко давал поручение снизить тариф по славгородской зоне, где он был значительно завышен из-за логистики. В настоящее время там установлен тариф в размере 68 рублей с человека. Тариф в Алтайском крае в среднем ниже, чем в РФ.

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