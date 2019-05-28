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Первый в стране Музей русского зарубежья открылся в Москве

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
28 мая. Interfax-Russia.ru - Первый в России музей, посвященный истории русской эмиграции и культурному наследию соотечественников за рубежом, открылся во вторник в Москве в Доме русского зарубежья имени Александра Солженицина.

В церемонии открытия Музея русского зарубежья приняли участие президент Русского благотворительного Фонда Солженицына Наталия Солженицына, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, полпред президента России в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев, глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский, представители организаций соотечественников и многие другие.

Глава МИД отметил, что инициатива по созданию музея была поддержана президентом страны Владимиром Путиным.

"Президент неоднократно отмечал важность усилий Дома русского зарубежья по возвращению наследия выдающихся россиян, которые волею судеб были вынуждены покинуть историческую родину", - сказал он.

По словам Лаврова, создателями музея была проделана огромная работа по возврату культурно-исторических ценностей, связанных с русской эмиграцией.

Всего же в формировании фонда Музея русского зарубежья приняли участие более трех тысяч дарителей.

В ходе церемонии глава департамента культуры Москвы напомнил, что Дом русского зарубежья был открыт в 2005 году, а с 2015 года рядом с ним началось строительство здания Музея русского зарубежья.

"Коллекция Дома русского зарубежья насчитывает 250 тыс. единиц, 350 личных фондов - это огромная коллекция. Конечно, желание ее выставлять, а не только собирать, стало крайне важным", - отметил он.

По оценке Кибовского, только в этом году открывшийся музей может посетить около 100 тысяч человек.

Он также назвал символичным открытие музея в День пограничника. "Кажется, очень здорово, что именно в этот день проводим мероприятие, которое говорит, что у русского мира нет границ", - добавил Кибовский.

Открытие музея также приурочено к 25-летию возвращения нобелевского лауреата Александра Солженицына в Россию: 27 мая 1994 года он прилетел из США в Магадан, после чего совершил путешествие через всю страну.

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