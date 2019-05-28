Сотрудница банка в башкирском Салавате подозревается в хищении более 20 млн рублей

28.05.19 15:24

© РИА Новости. Илья Питалев

28 мая. Interfax-Russia.ru - Полиция разыскивает кассира банка в башкирском Салавате, подозреваемую в хищении из кассы более 20 млн рублей, женщина пропала вместе со всеми своими родственниками, сообщил во вторник агентству "Интерфакс-Поволжье" информированный источник.

"Она старший кассир банка. Исчезла вся ее семья", - сказал собеседник агентства, добавив, что похищение крупной суммы произошло вечером в понедельник.

В свою очередь пресс-служба МВД по Башкирии сообщила, что объявлена в розыск местная жительница, подозреваемая в хищении крупной суммы денег.

"МВД республики разыскивает Хайруллину Луизу Рамилевну 1983 года рождения, подозреваемую в хищении денежных средств на сумму более 20 млн рублей из банковской кассы. В настоящее время по заявлению представителей банка идет процессуальная проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела", - говорится в сообщении.