Новые правила ОМС повышают ответственность медиков за неверное лечение - эксперт

28.05.19 15:30

© РИА Новости. Максим Блинов

28 мая. Interfax-Russia.ru - Новые правила обязательного медицинского страхования (ОМС), которые вступили в силу 28 мая, повышают ответственность медицинских учреждений за качество оказанных населению услуг, заявил "Интерфаксу" вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Дмитрий Кузнецов (курирует тему ОМС).

По его словам, "новыми правилами увеличены штрафы за непредоставление сведений медучреждениями страховщикам о логичном и правильном лечении пациентов, о рациональных назначениях медикаментов и проведении исследований". Таким образом, пояснил Кузнецов, "новыми правилами ОМС усиливается ответственность врачей и повышаются наказания за неправильное лечение пациентов".

Представитель ВСС напомнил, что новые правила ОМС вводятся приказом Минздрава, "эти правила предварительно прошли согласование с фондом ОМС, страховщиками и Минюстом". При этом для медицинских учреждений в системе ОМС были несколько смягчены наказания за общее информирование, связанные, например, с порядком размещения информации на сайтах медорганизаций.

"Для страховщиков ОМС важной новацией в правилах стало закрепление полномочий страховых представителей медстраховщиков. До сих пор обязанность таких представителей по индивидуальной поддержке застрахованных, их роль не была регламентирована нормативными актами. Кроме того, новые правила упорядочивают и утверждают целый ряд методик ОМС, которые определяют последовательность шагов в оказании медпомощи населению и контролю за этими процессами", - сказал Кузнецов.

Представитель ВСС подчеркнул, что новые правила повышают ответственность медучреждений за предоставление документов страховщику для проведения экспертизы оказанных услуг. "Истории с потерей медицинских карт, которые не позволяют страховщику отследить историю назначения больному, будут приводить к повышенным штрафам для лечебных учреждений. Одновременно усиливается ответственность страховых представителей за информирование населения о плановых обследованиях и назначенных процедурах. Прежде такая обязанность в большей степени лежала на самих медучреждениях", - сказал представитель ВСС.