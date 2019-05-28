"Единая Россия" по итогам праймериз может на треть обновить свой состав в парламенте Крыма

28.05.19 15:41

© РИА Новости. Николай Хижняк

28 мая. Interfax-Russia.ru - Предварительное голосование "Единой России" в Крыму определило кандидатов для выдвижения в депутаты республиканского парламента, сообщил журналистам секретарь регионального отделения партии, председатель Государственного совета республики Владимир Константинов.

"Списки сформированы. Если команда наберет столько же, сколько в прошлый раз (сейчас у единороссов 70 мандатов из 75 - ИФ), а мы рассчитываем именно на это, то у нас 30-40% женщин, хорошо представлен межнациональный состав, обновление - порядка 30%. На мой взгляд, этого достаточно", - сказал он журналистам во вторник.

Команду партии Константинов назвал лучшей в Крыму, поскольку ее "выбрало время" в 2014 году. По его словам, лидеры списка будут утверждены президиумом партии. Предположительно, его возглавит председатель Совета министров Крыма Сергей Аксенов.

Предварительное голосование партии "Единая Россия" состоялось в воскресенье: в 165 крымских населенных пунктах работали 325 участков, явка составила 13,44%.

По итогам голосования региональное отделение "Единой России" определило 75 кандидатов по партийным спискам и 25 потенциальных одномандатников. Самому молодому кандидату 20 лет, старшему - 81 год.

В единый день голосования, 8 сентября, состоятся выборы в Государственный совет Крыма. Парламент, в свою очередь, изберет главу республики из трех кандидатур, предложенных президентом РФ.

Как сообщалось, Крым - единственный регион РФ, который избирает в один год все уровни власти, включая городские и сельские советы.