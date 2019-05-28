Доходы орловского губернатора за год выросли почти втрое

28.05.19 15:46

© РИА Новости. Руслан Кривобок

28 мая. Interfax-Russia.ru - Губернатор Орловской области Андрей Клычков задекларировал доход за 2018 год в размере 2,824 млн рублей, следует из опубликованного на сайте облправительства документа.

Согласно декларации о доходах, в 2017 году Клычков заработал 961 тыс. рублей. Таким образом, в прошлом году его доходы выросли почти в три раза.

В собственности Клычкова - автомобиль ЛУАЗ 967М и мотоцикл Ducati Monster 696. Также в пользовании губернатора находится квартира площадью 386,6 кв. м, которая принадлежит его супруге.

Доход супруги Клычкова в 2018 году составил 18 копеек, годом ранее - 17 копеек. Также она владеет 1/4 долей квартиры площадью 54,5 кв. м.

У двоих несовершеннолетних детей также в пользовании квартира площадью 386,6 кв. м.