В Косово освободили задержанного россиянина

28.05.19 16:07

© РИА Новости. Александр Мельников

28 мая. Interfax-Russia.ru - Сотрудник Миссии ООН в Косово (МООНК) - гражданин РФ, задержанный полицией края утром во вторник, вышел на свободу, сообщила официальный представитель миссии Санам Долатшахи.

"Один сотрудник МООНК, гражданин РФ, отпущен на свободу", - сказала Долатшахи "Интерфаксу".

Днем во вторник посольство РФ в Белграде сообщило о задержании российского гражданина на территории Косово.

"Возмущены провокацией властей Приштины в отношении российского гражданина, сотрудника МООНК Михаила Краснощекова. Требуем немедленного освобождения россиянина и привлечения к ответственности всех виновных в этом вопиющем инциденте", - говорится в заявлении дипмиссии, распространенном во вторник.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала задержание в Косово россиянина, обладающего дипломатическим иммунитетом ООН, "вопиющим актом" и провокацией.

"По поступающей информации, косовский спецназ, вторгшийся в сербонаселенные муниципалитеты на севере края утром 28 мая, арестовал в городе Зубин-Поток сотрудника Миссии ООН в Косово, гражданина Российской Федерации Михаила Краснощекова", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованной на сайте внешнеполитического ведомства.

"Задержание осуществлено, несмотря на то, что россиянин обладает дипломатическим иммунитетом сотрудника ООН. Рассматриваем этот вопиющий акт как еще одно проявление провокационной линии косовоалбанской верхушки", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

По данным МИД РФ, сотрудник Миссии ООН в Косово Краснощеков, являющийся гражданином РФ, был арестован в городе Зубин-Поток косовским спецназом, который вторгся в сербонаселенные муниципалитеты на севере края утром 28 мая.

Международные силы КФОР в свою очередь заявили, что операция проводилась по распоряжению прокуратуры в Приштине.

Глава косовской администрации Хашим Тачи рассказал представителям СМИ, что задержанный в Косово гражданин РФ, стремился помешать операциям сил безопасности.

По сообщению агентства Associated Press, Тачи пояснил, что во вторник в Косово были задержаны "албанцы, сербы боснийцы, а также - россиянин, который, прячась за дипломатическим статусом, пытался помешать проведению полицейский операции".

Саму операцию полицейского спецназа Тачи назвал полностью законной.

Ранее 28 мая подразделения косовского спецназа вошли на территории четырех общин на севере края, в которых проживают сербы. В акции были задействованы 73 спецавтомобиля.

Были задержаны 23 человека, среди задержанных - семь полицейских. Представители косовских властей заявляют, что речь идет об акции по борьбе с организованной преступностью.