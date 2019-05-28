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28.05.19 16:16

Детский омбудсмен разбирается в обстоятельствах нападения подростка с топором на ученицу в школе Вольска

© РИА Новости. Владимир Астапкович
28 мая. Interfax-Russia.ru - Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова запросила региональную прокуратуру и Следственный комитет в связи с инцидентом в школе Саратовской области, где подросток с топором напал на девочку.

"Кузнецова обратилась в региональную прокуратуру и Следственный комитет для выяснения причин и обстоятельств произошедшего в школе города Вольск Саратовской области", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе омбудсмена во вторник.

Она уточняет всю информацию, находится на связи с уполномоченными ведомствами. Детский омбудсмен Саратовской области работает на месте ЧП.

"Сейчас во многих образовательных учреждениях идет период экзаменов, это особенно напряженное время. И взрослым нужно быть предельно внимательными, приложить все усилия для того, чтобы помочь детям, максимально снизить стрессовость ситуации", - цитирует Кузнецову ее пресс-служба.

По предварительным данным, семиклассник пришел в школу для того, чтобы сдать переводной экзамен, но на него так и не явился. Девочка, которая пострадала в результате нападения, сейчас в реанимации, ей оказывается необходимая медицинская помощь, отметила Кузнецова.

В настоящее время подросток находится в областном Следственном комитете, проводятся следственные действия.

Подросток записал видеообращение в соцсетях сразу после выхода из школы, до задержания.

"Я не смог. Я ранил одну девочку. Даже не знаю ее имени. Мне очень страшно. Я очень жалею. Я не такой. Я не знаю, что на меня нашло. "Молотов" не загорелся. Я провалился. Для меня это сложно - убийство человека. Я девочку ранил прямо в голову, мне так жаль", - сказал подросток в видеозаписи.

Как сообщалось, инцидент произошел утром во вторник.

Семиклассник, войдя в школу, бросил под дверь одного из классов бутылку с зажигательной смесью, а потом ударил топориком 12-летнюю девочку, оказавшуюся на его пути. Ребенок госпитализирован в ЦРБ Вольска.

Нападавший наблюдался у психиатра.

По данным СМИ, подросток перед нападением писал в соцсетях о разочаровании жизнью и желании покончить с собой. Источники сообщают, что он состоял на учете у психиатра и был переведен на домашнее обучение. Кроме того, появилась информация, что нападавший, помимо топора, принес в школу бутылки с зажигательной смесью и бросил одну из них в свой класс, а другую - в коридор учебного заведения, однако ни одна не загорелась.

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