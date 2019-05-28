Проблемные застройщики Сургута смогут получить финансирование из жилищной программы

28.05.19 16:30

© РИА Новости. Григорий Сысоев

28 мая. Interfax-Russia.ru - Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Наталья Комарова поручила администрации Сургута проработать вопрос участия проблемных застройщиков в муниципальной жилищной программе, сообщает департамент общественных связей Югры во вторник.

Такое решение было принято в ходе встречи главы региона с дольщиками и застройщиками Сургута, которые из-за отсутствия финансирования не могут завершить строительство более десятка многоквартирных домов.

В частности, Комарова поручила главе Сургута в срок до 3 июня издать нормативно-правовой акт, регламентирующий участие проблемных застройщиков в муниципальной жилищной программе, на которую округ в текущем году выделил около 1 млрд рублей.

В программе смогут принять участие застройщики ООО "СеверСтрой", ООО "ДЭП", ООО СФ "Новострой", ООО "Салаир" и ООО "ВостокСтрой-Капитал".

Всего в Сургуте в настоящее время не достроено 14 многоквартирных домов, где дольщики приобрели более 1 тыс. квартир. Объекты имеют разную степень готовности - от 20 до 98%. Дольщики не раз обращались к губернатору с просьбой помочь решить проблему строительства домов, говорится в сообщении.