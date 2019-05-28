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Аавтопроизводители обратились к силовикам из-за подозрений в мошенничестве на Кубани

© РИА Новости. Андрей Старостин
28 мая. Interfax-Russia.ru - Российские подразделения автопроизводителей Kia, Hyundai, Mercedes-Benz и Jaguar Land Rover обратились в силовые ведомства с просьбой проверить решения судов Краснодарского края.

Как сообщил "Интерфаксу" представитель Hyundai, речь идет о злоупотреблении правом под прикрытием исков в защиту прав потребителей.

По его словам, на данный момент коллективное обращение направлено в Совет по противодействию коррупции при президенте РФ, в ФСБ, генеральному прокурору РФ и в Высшую квалификационную коллегию судей РФ. В Hyundai указывают, что речь идет "о систематических нарушениях прав изготовителей (импортеров) при отправлении правосудия в судах Краснодарского края, направленных на причинение имущественного вреда путем злоупотребления правом под прикрытием исков в защиту прав потребителей".

Как поясняют в Hyundai, большинство дел рассматривается в одних и тех же судах Краснодара и с участием одних и тех же судей. При этом выявлен следующий алгоритм действий при подаче местной организацией "Комитет по защите прав потребителей и предпринимателей Краснодарского края" исков к изготовителям (импортерам) с грубыми нарушениями законных интересов ответчиков:

- иск направляется в суд зачастую в течение 15 дней после покупки нового автомобиля;

- истец не является на проверку качества (хотя обязан по закону) и не предоставляет автомобиль;

- в ряде случаев истцам делается фиктивная регистрация по территориальной подсудности нужного районного суда Краснодара, в ряде случаев истцом представляются подложные документы о регистрации по месту жительства в Краснодаре, перечисляет представитель Hyundai.

При этом судебные экспертизы проводят одни и те же эксперты, "которые всегда "устанавливают" производственный характер дефекта автомобиля".

Как утверждают в Hyundai, "по некоторым делам имеются прямые доказательства непроцессуальных контактов между истцом и судьей (исковые документы ответчику вместо суда отправляются представителем истца)". При этом ответчик лишается права на представление своих доказательств, в том числе в суде: ходатайства ответчиков отклоняются, документы не принимаются.

"Судами удовлетворяются требования о возврате стоимости товара, в несколько раз превышающие первоначальную стоимость новых аналогичных автомобилей. Апелляционные жалобы ответчиков (изготовителей) в Краснодарском краевом суде также остаются без удовлетворения, по некоторым делам в ходе апелляционного обжалования производится немотивированная замена коллегии судей, после чего принятые с грубыми нарушениями судебные акты судов первой инстанции оставляются в силе", - подчеркивает Hyundai.

При этом автопроизводители в своем коллективном обращении "указывают на выявленные нарушения по судебным делам с указанием конкретных фактов, просят дать соответствующую правовую оценку этим фактам и принять меры к пресечению противоправной деятельности; считают, что подобные нарушения умаляют авторитет судебной власти, способствуют формированию негативного отношения к суду в обществе".

В свою очередь представитель Kia заявил "Интерфаксу", что юридические отделы автопроизводителей выявили "тенденцию к вынесению сомнительных решений". "Совместное обращение автопроизводителей вызвано тем, что в судах Краснодара на протяжении нескольких лет выносятся решения в делах о защите прав потребителей, которые, по оценке юридических служб, содержат признаки мошеннических. На этом основании было составлено обращение к госорганам с просьбой провести всестороннюю проверку и дать оценку сложившейся ситуации. Каких-либо других действий данное обращение не подразумевает", - добавил он.

В настоящее время "Интерфакс" не располагает комментарием представителей суда.

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