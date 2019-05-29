Якутия до 2025 году направит на ремонт дорог около 35 млрд рублей

29.05.19 06:16

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

29 мая. Interfax-Russia.ru - Власти Якутии до 2025 года направят 34,5 млрд рублей на ремонт дорог в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщает пресс-служба регионального главы и правительства.

"За 2019-2024 годы на реализацию проекта будет направлено 34,5 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета 4,2 млрд рублей, регионального бюджета - 27,3 млрд рублей, местных бюджетов - 3 млрд рублей. Из них на 2019 год запланировано 4,6 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Всего до 2025 года в регионе будет отремонтировано 1,1 тыс. км дорог.