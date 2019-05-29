Пострадавшие в ДТП с автобусом в Приморье китайские туристы находятся в стабильном состоянии

29.05.19 06:19

© РИА Новости. Варвара Гертье

29 мая. Interfax-Russia.ru - Четыре пострадавших в ДТП с туристическим автобусом в Приморье остаются в больнице, врачи оценивают их состояние как стабильное, сообщил в среду агентству "Интерфакс - Дальний Восток" представитель краевого департамента здравоохранения.

"В больнице остаются четыре человека - три китайских туриста и водитель. По словам главврача Уссурийской больницы, состояние стабильное. Пока они остаются под наблюдением медиков", - сказал он.