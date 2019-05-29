Камчатская семья отсудила у медиков 4,5 млн рублей за смерть годовалой дочери

29.05.19 06:32

© РИА Новости. Максим Богодвид

29 мая. Interfax-Russia.ru - Семья из города Елизово Камчатского края отсудила 4,5 млн рублей у трех медучреждений, по чьей вине умерла их годовалая дочь, сообщила агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в среду пресс-секретарь прокуратуры края Лариса Шунина.

"С ответчиков в разных размерах, в зависимости от степени вины каждого, в пользу истцов взыскана компенсация морального вреда в общей сумме 4,5 млн рублей, а также расходы на погребение девочки", - сказала Шунина.

Пресс-секретарь рассказала, что долгожданная дочь родилась у супружеской пары в апреле 2014 года. Когда девочке было семь месяцев, она почувствовала себя плохо, и ее родители вызвали скорую помощь.

"Врачи "скорой" сделали девочке укол и отвезли в Елизовскую районную больницу. Там ребенку стало еще хуже, малышку перевели в реанимацию. И только на следующий день ее госпитализировали в краевую детскую больницу. Там она впала в кому и через полгода умерла. Девочке едва исполнился год", - сказала Шунина.

Родители ребенка с результатами экспертиз на руках обратились в суд. Там иск удовлетворили, взыскав компенсацию морального вреда с Елизовской районной больницы, местной станции скорой помощи, а также с Камчатской краевой детской больницы. Прокуратура поддержала иск в суде.

"В суде установлено, что врачебные ошибки допустили доктора всех трех медучреждений", - подчеркнула представитель прокуратуры.