Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с китайскими туристами в Приморье

29.05.19 06:40

© РИА Новости. Максим Богодвид

29 мая. Interfax-Russia.ru - Полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП с автобусом, перевозившим китайских туристов, сообщила в среду пресс-служба УМВД Приморского края.

"По факту дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом следственным подразделением отдела МВД России по городу Уссурийску возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УКРФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", - говорится в сообщении.

В отношении водителя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Отмечается, что экспертиза не обнаружила алкоголя в крови водителя.