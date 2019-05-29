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29.05.19 06:45

Профилактическими беседами закончилась история с вечеринкой в школе Владивостока

© РИА Новости. Олег Смыслов
29 мая. Interfax-Russia.ru - Управление образования Владивостока завершило проверку после вызвавшей общественный резонанс костюмированной вечеринки выпускников одной из школ города, проведены профилактические беседы с учениками и их родителями, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в пресс-службе мэрии города.

"Завершилась проверка управления образования. Просто прошли профилактические беседы", - говорится в сообщении.

В свою очередь директор школы Галина Пугина отметила, что инцидент исчерпан, а учащиеся осознали, что перешли "школьные рамки", для них это будет уроком.

"Мы в школе рассмотрели эту ситуацию спокойно, внимательно, поговорили с родителями и обучающимися. Карнавал переодевания проходил не в день последнего звонка, а накануне, после уроков. Не хватило нашим ребятам чувства меры, чувства вкуса. По большому счету, ничего криминального не произошло, пострадал только огнетушитель, который родители за свои деньги обещали восстановить. Наши ребята поняли, что они все-таки перешли школьные рамки. Я думаю, что для них это тоже станет своеобразным уроком и в будущем они будут вести себя более осознанно. Это тоже опыт, который мы все получаем в подростковом возрасте", - сообщила Пугина.

Она поблагодарила всех, кто выступал в ее поддержку и поддержку учеников и попросила журналистов и обсуждающих эту тему дать детям и администрации школы сосредоточиться на экзаменах.

"Хочу обратиться к журналистам, которые все еще обсуждают эту тему. Для нас инцидент полностью исчерпан, все ясно. Начались выпускные экзамены. Очень серьезный этап в их жизни. Им нужно сосредоточиться и подготовиться. Мне как руководителю школы тоже нужно сосредоточиться на экзаменах и решать другие проблемы, которые есть в школе", - отметила директор.

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