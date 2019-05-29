Дела о нарушении правил рыболовства при отлове косаток и белух рассмотрят в июне

29.05.19 06:47

© РИА Новости. Вера Костамо

29 мая. Interfax-Russia.ru - Фрунзенский районный суд Владивостока назначил на июнь рассмотрение административных дел погрануправления ФСБ по Приморскому краю в отношении четырех компаний-отловщиков косаток и белух, содержащихся в "китовой тюрьме".

"Суд в июне рассмотрит материалы об административном правонарушении по ч. 2 ст. 8.17 КоАП РФ (Нарушение правил рыболовства), поступившие от Пограничного управления ФСБ по Приморскому краю в отношении юридических лиц ООО "Белый кит", ООО "Сочинский дельфинарий", ООО "Афалина" и ООО "Океанариум-ДВ", - сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" представитель Фрунзенского районного суда.

Он отметил, что дела назначены на 4, 10 и 11 июня.