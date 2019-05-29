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29.05.19 06:56
Пассажиры самолета, экстренно севшего в Иркутске, продолжили полет в Москву резервным бортом
На онлайн-табло иркутского аэропорта сообщается, что рейс N302 авиакомпании "Северный ветер" Иркутск - Москва (Шереметьево) вылетел в 3:58 по местному времени (22:58 мск).
Как уточнили агентству "Интерфакс-Сибирь" в справочной аэропорта, в "Шереметьево" рейс должен прибыть в 5:00 мск.
Позднее в пресс-службе аэропорта "Иркутск" агентству сообщили, что пассажиры вылетели в Москву резервным бортом.
"Пассажиры отправлены резервным бортом. Самолет авиакомпании "Северный ветер", совершивший аварийную посадку из-за выхода из стоя оборудования, находится в иркутском аэропорту", - сказал сотрудник пресс-службы.
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