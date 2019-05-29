Пассажиры самолета, экстренно севшего в Иркутске, продолжили полет в Москву резервным бортом

29.05.19 06:56

© РИА Новости. Максим Блинов

29 мая. Interfax-Russia.ru - Пассажиры самолета Boeing 737-800 авиакомпании "Северный ветер" (Nordwind), который во вторник при выполнении рейса Благовещенск - Москва экстренно сел в Иркутске из-за подозрения в отказе высотомера, в ночь на среду вылетели по маршруту в "Шереметьево".

На онлайн-табло иркутского аэропорта сообщается, что рейс N302 авиакомпании "Северный ветер" Иркутск - Москва (Шереметьево) вылетел в 3:58 по местному времени (22:58 мск).

Как уточнили агентству "Интерфакс-Сибирь" в справочной аэропорта, в "Шереметьево" рейс должен прибыть в 5:00 мск.

Позднее в пресс-службе аэропорта "Иркутск" агентству сообщили, что пассажиры вылетели в Москву резервным бортом.

"Пассажиры отправлены резервным бортом. Самолет авиакомпании "Северный ветер", совершивший аварийную посадку из-за выхода из стоя оборудования, находится в иркутском аэропорту", - сказал сотрудник пресс-службы.