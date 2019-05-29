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29.05.19 07:01
Землетрясение магнитудой 2,9 произошло в Кузбассе
По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр подземного толчка, зафиксированного в 19:07 мск (в 23:07 по местному времени), имел координаты 53.81 градуса северной широты и 88.20 градуса восточной долготы и находился в 17 км к северо-северо-востоку от Междуреченска.
Интенсивность сотрясений в эпицентре по шкале MSK-64 в сообщении не указана.
Кроме того, во вторник в 18:19 мск в Кемеровской области зафиксировано землетрясение магнитудой 2,4, его эпицентр находился в 16 км восточнее Полысаево.
По данным Алтае-Саянского филиала Геофизической службы РАН, сейсмичность в Кузбассе имеет техногенный характер и связана с интенсивными горными работами, для ее изучения необходимо расширить сеть сейсмостанций в регионе.
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