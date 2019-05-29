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29.05.19 07:13
Двухдневные антитеррористические учения проходят на Новосибирском авиазаводе им. В.П.Чкалова
"В ходе учения отрабатываются механизмы применения антитеррористических мер и предотвращения возможной чрезвычайной ситуации на важном объекте авиационной промышленности", - говорится в сообщении.
Учения проходят в районах промышленной площадки Новосибирского авиационного завода имени В.П. Чкалова, территории ГУ ФСИН России по Новосибирской области и отдела полиции N5 "Дзержинский" УМВД России по Новосибирску.
"Оперативный штаб в Новосибирской области обращается к гражданам с просьбой отнестись к проводимым мероприятиям с пониманием, выполнять требования сотрудников правоохранительных органов", - отмечается в сообщении.
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