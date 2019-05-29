Силуанов: государство не должно через пониженные дивиденды компенсировать Транснефти убытки из-за форс-мажора на "Дружбе"

29.05.19 08:32

© РИА Новости. Илья Питалев

29 мая. Interfax-Russia.ru - "Транснефть" должна самостоятельно нести финансовую ответственность за ситуацию, сложившуюся с экспортным нефтепроводом "Дружба", считает первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

"Вы хотите сказать, чтобы государство заплатило за косяки компании, которая занимается поставкой нефти? Мне кажется, это не совсем правильно", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, может быть снижен порог дивидендов "Транснефти" (MOEX: TRNF) из-за ситуации с "Дружбой".

"Любые вопросы могут обсуждаться, но если спросить мое мнение - это неправильно, что это будет, по сути, бюджетная компенсация за недоработки компании, которая не выполнила свои контрактные обязательства по поставке качественной нефти", - добавил он.