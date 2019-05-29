Делегации Татарстана и Башкортостана примут участие в Сабантуе в Ленобласти

29.05.19 08:37

© РИА Новости. Сергей Мамонтов

29 мая. Interfax-Russia.ru - Татаро-башкирский национальный праздник "Сабантуй-2019" пройдет в деревне Энколово Всеволожского района Ленинградской области в среду.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, на праздник соберется около 100 тыс. человек, среди которых - официальные делегации республик Татарстан и Башкортостан. Поздравит собравшихся с праздником муфтий Духовного управления мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона России Равиль Панчеев.

В программе праздника выступления профессиональных и творческих коллективов Татарстана и Башкортостана, турнир по национальной борьбе на поясах "Курэш" за звание абсолютного батыра Сабантуя, народные игры (подъем на столб, битье горшков с завязанными глазами, перетягивание каната, аттракцион "достань монету из кефира", бег в мешках и другие), выступления канатоходцев.

Гости праздника смогут посетить татарскую и башкирскую этно-фольклорные деревни, ярмарку национальных ремесел и отведать плова и шашлыков, приобрести чак-чак, колбасу из конины, и другие татарские и башкирские угощения.

Как отмечает пресс-служба, история проведения праздника на берегах Невы насчитывает более 100 лет, впервые он состоялся в Юсуповском саду Санкт-Петербурга. С 1932 года Сабантуй проводился на территории Выборгского Дворца культуры Петербурга, а затем в поселке Шапки Тосненского района Ленинградской области.