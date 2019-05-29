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"Отцовский" капитал: семейные выплаты для многодетных отцов могут появиться в России
   
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29.05.19 12:31

В Минтруде РФ пока не видели предложений об "отцовском капитале"

© РИА Новости. Максим Блинов
29 мая. Interfax-Russia.ru - В министерстве труда и социальной защиты России не знакомы с предложениями Общественной палаты о введении "отцовского капитала" - крупной выплаты за третьего ребенка.

"Данные предложения в Минтруд России не поступали", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства, отвечая на запрос агентства.

По мнению заместителя директора Института социальной политики ВШЭ Оксаны Синявской, предложенный комиссией Общественной палаты (ОП) так называемый "отцовский капитал" - субсидия отцам по рождению третьего ребенка - не решит проблемы с низкими текущими доходами российских семей и вряд ли поспособствует более тесному контакту отцов и детей.

"Вопросов к предлагаемой мере гораздо больше, чем понимания того, как она может решить проблему сокращающейся рождаемости", - сказала Синявская "Интерфаксу" в среду.

По ее словам, "отцовский капитал" в том виде, в котором его предлагает ОП, будет дорогой мерой для бюджета, при этом эффективность этой меры спорна: у семей с детьми в России низкие текущие доходы, и деньги им нужны здесь и сейчас, на ежедневные нужды.

"Мера достаточно дорогостоящая, при этом ее эффективность по сравнению с другими вариантами мер поддержки семей с детьми, на мой взгляд, вызывает сомнения. Это, по сути, аналог материнского капитала. А то, что семьям нужно, как правило - это "текущие" деньги", - сказала Синявская.

Кроме того, эксперт сомневается, что "отцовский капитал" сможет решить проблему отсутствия эмоциональной связи между отцом и его детьми.

"Серьезная проблема в том, что отцы мало контактируют со своими детьми, и в этом смысле гораздо более полезным, на мой взгляд, мог бы быть опыт введения оплачиваемых отпусков по уходу за детьми отцам хотя бы продолжительностью две недели, как в европейских странах. Чтобы отцы с самого рождения детей устанавливали с ними более тесный контакт. Это, на самом деле, будет влиять, в том числе на взаимоотношения отцов и детей в случае, не дай бог, если семьи будут распадаться", - сказала Синявская.

Наконец, по ее мнению, есть вопрос к ограничению на получение "отцовского капитала" только семьями, где все три ребенка рождены в одном браке. "Дальше вопрос справедливости - кому мы даем капитал, кому не даем", - отметила собеседница агентства.

Ранее в среду газета "Известия" сообщила о предложении комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства ввести специальную субсидию для отцов, в семье которых родился третий ребенок. Размер субсидии предлагается сделать сопоставимым с материнским капиталом, который назначается после рождения второго ребенка и составляет 453 тыс. рублей, пишет газета.

Одним из условий получения "отцовского капитала" авторы предлагают сделать то, что все трое детей рождены и воспитываются в одной семье, а родители состоят в зарегистрированном браке.

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