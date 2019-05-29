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29.05.19 10:45

Обвиняемому в шпионаже Уилану выдали в СИЗО англо-русский словарь

© РИА Новости. Илья Питалев
29 мая. Interfax-Russia.ru - Адвокат обвиняемого в шпионаже гражданина Ирландии, Канады, США и подданного Великобритании Пола Уилана не видит существенных нарушений в условиях содержания под стражей его подзащитного.

"В целом, все нормально. Есть вопросы с корреспонденцией и книгами, но это связано с отсутствием в СИЗО "Лефортово" переводчика, поэтому цензура происходит очень долго", - сказал "Интерфаксу" защитник Уилана Владимир Жеребенков.

По его словам, в настоящее время его подзащитному выдали две книги, ранее переданные консульскими сотрудниками.

"Если я не ошибаюсь, это два словаря. Один точно англо-русский словарь Мюллера", - пояснил Жеребенков.

Также он уточнил, что отсутствие банных дней в СИЗО, о чем ранее заявлял Уилан, было связано с выходными днями из-за майских праздников.

"Мы постоянно спрашиваем его о самочувствии, он не жалуется, говорит, что все нормально", - отметил адвокат.

Лефортовский суд Москвы 24 мая удовлетворил ходатайство ФСБ России о продлении срока ареста Уилана до 29 августа.

Таким образом, судья Сергей Рябцев не нашёл оснований для освобождения Уилана из СИЗО и назначения ему более мягкой меры пресечения. Защита уже обжаловала это решение.

В ходе заседания Уилан заявил, что считает свое дело местью за санкции и рассказал об плохих условиях содержания в СИЗО. Он отметил, что уже две недели не принимал душ, у него нет доступа к врачебной помощи, в том числе услугам дантиста, а также он не может пользоваться библиотекой, получать и отправлять корреспонденцию.

Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года. Ему предъявили обвинение по статье 276 УК РФ (шпионаж). Если вина Уилана будет доказана, ему грозит наказание от 10 до 20 лет заключения.

По словам адвоката, Уилан не признает вины и считает свое уголовное преследование ошибкой.

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