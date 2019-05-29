Кузнецова сообщила о получении документов для вывоза 20 российских детей из Ирака

29.05.19 10:50

© РИА Новости. МЧС РФ

29 мая. Interfax-Russia.ru - Документы для возвращения из Ирака в Россию 20 детей от судов получены, но процессы ещё продолжаются, заявила детский омбудсмен РФ Анна Кузнецова.

"Документы есть, недавно ещё поступили на 20 детей. Надеемся и ждём завершения судебных процессов", - сказала Кузнецова журналистам в среду.

Она отметила, что после поступления документов из судов на всех детей будет решаться вопрос об их вывозе из Ирака, но вывозить их будут небольшими группами, поскольку дети маленькие.

"МЧС, МИД, Минздрав готовы, как только завершатся последние суды, отправим документы (для возвращения детей)", - сказала омбудсмен.

В пресс-службе омбудсмена журналистам сообщили, что в настоящее время ведётся работа по возвращению 55 российских детей из Ирака.

Ранее в Россию было возвращено двумя группами 57 детей из Ирака. Кузнецова заявляла, что ещё 50 детей может быть доставлено из Ирака в Россию после того, как из судов будут получены документы, признающие их рождение.