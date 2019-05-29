Сбор клубники в Подмосковье стартует в первой декаде июня

29.05.19 10:58

© РИА Новости. Виталий Тимкив

29 мая. Interfax-Russia.ru - Первый урожай клубники соберут в Подмосковье в этом году 8-10 июня, сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

"Жители и гости Московской области попробуют первую, выращенную в Подмосковье в этом году клубнику, в начале июня. (...) Высокий сбор клубники начнется в области к концу месяца, где-то числа 20 и продолжится до августа", - приводятся в сообщении слова главы подмосковного Минсельхоза Андрея Разина.

Он отметил, что 8-10 июня стартует сбор ягоды на предприятиях "Агропромышленный комплекс "Непецино" и "Русская ягода", в "Акатьевском" клубника появится в середине месяца.

"Ориентировочная цена на подмосковную клубнику будет варьироваться от 250 до 300 рублей за килограмм", - сказал Разин.

Министр отметил, что всего в Подмосковье восемь крупных производителей клубники, из них шесть занимаются производством товарной ягоды, два в основном сосредоточены на производстве рассады.

В прошлом году в регионе было собрано 1,3 тыс тонн клубники.