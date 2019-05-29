Суд оштрафовал первого участника стихийных протестов против строительства храма в Екатеринбурге

29.05.19 11:03

© РИА Новости. Павел Лисицын

29 мая. Interfax-Russia.ru - Ленинский районный суд Екатеринбурга оштрафовал местного жителя Станислава Мельниченко, одного из участников несанкционированных акций против строительства храма святой Екатерины на месте сквера, сообщили в среду агентству "Интерфакс-Урал" в суде.

"Сумма наложенного штрафа составила 12 тыс. рублей", - уточнил собеседник агентства.

По словам правозащитницы Ольги Иванцевой, суд вменял Мельниченко участие в несанкционированном публичном мероприятии (ч. 5 ст.20.2 КоАП РФ). Санкция статьи предусматривает штраф от 10 до 20 тыс. рублей. По ее данным, Мельниченко - первый участник акций, проходящий по этой статье.

Кроме того, депутаты от "Единой России" и ЛДПР в думе Екатеринбурга подали жалобу на коллег от КПРФ в комиссию по этике с просьбой дать оценку их поддержке несогласованных протестов в сквере, где активисты выступали против строительства храма.

Первый секретарь свердловского обкома КПРФ Александр Ивачев на своей странице в Facebook сообщает, что жалобы в адрес коммунистов Риммы Скомороховой, Романа Ступникова и Олега Гордеева поступили от депутата-единоросса Владимира Крицкого и либерал-демократа Дмитрия Николаева.

"Депутатам КПРФ вменяется два страшных преступления (далее цитаты): коммунисты оказывали поддержку лицам, принявшим участие в несанкционированном митинге в сквере у театра Драмы; депутаты от КПРФ внесли предложение о самороспуске Екатеринбургской городской думы", - пишет Ивачев в социальной сети.

По его словам, от парламентариев требуют письменного объяснения на поступившие жалобы. Кроме того, председатель комиссии по этике Анастасия Немец уже заявила, что поведение депутатов от КПРФ будет рассмотрено не только на заседании комиссии, но и на городской думе, "после чего может быть принято решение о направлении материалов в прокуратуру и даже в Коммунистическую партию".

Как сообщалось, в середине мая в центре Екатеринбурга прошли несогласованные акции протеста против возведения храма святой Екатерины на месте сквера. В ходе акций были задержаны в общей сложности около 100 человек, почти треть из них подверглись административному аресту. Из-за протестов стройка в сквере так и не началась. В городе идет подготовка к опросу горожан о месте возведения храма.

21 мая фракция КПРФ на очередном заседании думы Екатеринбурга выступила с инициативой о самороспуске и проведении новых выборов. Предложение огласила глава фракции коммунистов в гордуме Скоморохова. По ее мнению, причиной противостояния сторонников и противников храма "послужила неспособность законодательного органа принять решение, основанное на мнении горожан". Она напомнила, что 12 февраля гордума отказалась рассматривать вопрос изменения назначения земли под сквером. Дума проголосовала против самороспуска.