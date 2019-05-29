Палаточный лагерь нелегалов ликвидировали под Новосибирском, задержано свыше 70 человек

29.05.19 11:12

© РИА Новости. Виталий Аньков

29 мая. Interfax-Russia.ru - Новосибирские полицейские во взаимодействии с транспортной полицией и при поддержке ОМОН регионального управления Росгвардии ликвидировали палаточный лагерь нелегальных мигрантов в окрестностях города Обь Новосибирской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Лагерь находился в лесу недалеко от железнодорожной станции "Сады". Здесь стражи порядка задержали и доставили в отдел полиции 72 гражданина стран ближнего зарубежья, говорится в сообщении.

По результатам проверок составлено 72 административных протокола по статьям "Нарушение иностранным гражданином режима правил въезда в РФ" и "Незаконное осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности в РФ".

"В настоящее время готовятся материалы для решения вопроса о запрете въезда данным гражданам на территорию Российской Федерации сроком на пять лет", - отмечает пресс-служба.