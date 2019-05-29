|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
29.05.19 11:16
Вологодские общественники будут участвовать в приемке социально значимых объектов региона
Соответствующее заявление глава Вологодчины Олег Кувшинников сделал на первом пленарном заседании Общественной палаты пятого созыва.
"Мне бы очень хотелось, чтобы члены Общественной палаты взяли на себя ответственность по контролю за реализацией программ развития территорий - строительству, реконструкции и капитальному ремонту дорог, физкультурно-оздоровительных комплексов, детских садов, школ, медицинских учреждений и других социальных объектов", - приводит пресс-служба слова Кувшинникова.
Он подчеркнул, что без участия общественности в принимаемых на градостроительных советах решениях, невозможно представить гражданское общество.
"Общественной палатой накоплен огромный опыт, реализованы многие социально-важные инициативы и проекты, проведено 150 независимых экспертиз законопроектов и нормативных правовых актов, создана система Общественных советов. Сейчас их 70 и они охватывают весь регион и все отрасли", - сказала председатель Общественной палаты Вологодской области Ольга Данилова.
|
Interfax-Russia.ru – Совет Федерации досрочно лишил полномочий обвиняемого в уголовных преступлениях сенатора Рауфа Арашукова из-за непредставления в срок декларации за 2018 год.
.
Interfax-Russia.ru – Эксперты восстановили картину аварии Superjet-100 "Аэрофлота", сгоревшего в "Шереметьево". Виной трагедии называют ошибки экипажа.
.
Interfax-Russia.ru – Футболистов Кокорина и Мамаева, а также их друзей признали виновными в драках, хулиганстве и приговорили к реальному сроку заключению в колонии.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket