Вологодские общественники будут участвовать в приемке социально значимых объектов региона

29.05.19 11:16

© РИА Новости. Антон Денисов

29 мая. Interfax-Russia.ru - В Вологодской области представители региональной Общественной палаты будут принимать участие в приемке социально значимых объектов, сообщает пресс-служба губернатора региона.

Соответствующее заявление глава Вологодчины Олег Кувшинников сделал на первом пленарном заседании Общественной палаты пятого созыва.

"Мне бы очень хотелось, чтобы члены Общественной палаты взяли на себя ответственность по контролю за реализацией программ развития территорий - строительству, реконструкции и капитальному ремонту дорог, физкультурно-оздоровительных комплексов, детских садов, школ, медицинских учреждений и других социальных объектов", - приводит пресс-служба слова Кувшинникова.

Он подчеркнул, что без участия общественности в принимаемых на градостроительных советах решениях, невозможно представить гражданское общество.

"Общественной палатой накоплен огромный опыт, реализованы многие социально-важные инициативы и проекты, проведено 150 независимых экспертиз законопроектов и нормативных правовых актов, создана система Общественных советов. Сейчас их 70 и они охватывают весь регион и все отрасли", - сказала председатель Общественной палаты Вологодской области Ольга Данилова.