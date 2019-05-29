Курский грибник нашел авиабомбы времен войны общим весом больше тонны

29.05.19 11:28

© РИА Новости. Игорь Зарембо

29 мая. Interfax-Russia.ru - Житель Фатежского района Курской области, собирая грибы в лесу недалеко от села Миленино, обнаружил целый арсенал боеприпасов времен Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Мужчина сразу сообщил о своей находке спасателям. Проверив местность, специалисты обнаружили сначала на поверхности земли шесть немецких авиабомб, каждая из которых весила 50 кг, а затем из земли извлекли еще 17 снарядов общим весом 850 кг.

"Все боеприпасы - это осколочные авиабомбы немецкого производства. За годы моей работы, а это более 20 лет, мы впервые обнаружили столько авиабомб в одном месте. У некоторых боеприпасов коррозией частично разрушен корпус. При этом у других даже остались целыми взрыватели, то есть авиабомбы находятся в боевом состоянии", - приводятся в сообщении слова начальника отдела планирования и проведения спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области Андрея Хохлова.

Специалисты отметили, что в этом районе в годы Великой Отечественной войны находился полевой немецкий аэродром. Вероятно, где-то поблизости располагались и склады с авиабомбами. По практике тех лет при отступлении армия старалась уничтожить боеприпасы, чтобы они не достались противнику. Видимо, немцы сделать этого не успели.