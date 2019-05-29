Воронежская область в 2019г направит более 7,7 млрд руб на поддержку аграриев

29.05.19 11:38

© РИА Новости. Максим Богодвид

29 мая. Interfax-Russia.ru - Воронежская область в 2019 году на поддержку аграриев планирует направить 7 млрд 724 млн рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.

Речь об этом шла в ходе совещания, которое провел заместитель председателя правительства области Виктор Логвинов.

По его словам, в настоящее время сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям АПК уже направлен 1 млрд 102 млн рублей.

Логинов также отметил, что субсидии в рамках самой ожидаемой аграриями "несвязанной поддержки", начиная с 2019 года, предоставляются на застрахованные посевные площади зерновых и (или) зернобобовых, и (или) кормовых культур. Кроме того, уточняется в пресс-релизе, появляется возможность страхования отдельных рисков, ставка субсидии будет зависеть от следующих показателей: коэффициента почвенного плодородия земель, урожайности сельскохозяйственных культур, проведения работ по известкованию или гипсованию почв.

Вместе с тем, по данным пресс-службы, в регионе расширяется комплекс мер господдержки малых форм хозяйствования. Основным направлением является грантовая поддержка. Действующие в регионе меры господдержки будут дополнены грантами "Агростартап", которые предоставляются на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств, а также на создание и развитие сельхозпотребкооперативов. Кроме того продолжится предоставление субсидий гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, на возмещение части затрат по приобретению сельскохозяйственных животных.

Из лимита субсидий на льготные краткосрочные кредиты в объеме 700,9 млн рублей, Минсельхозом России одобрено 425 заявок на сумму более 528 млн рублей, что позволило привлечь аграриям области 10,8 млрд рублей кредитных средств, говорится в сообщении.

Помимо этого на сегодняшний день заключено и одобрено 97 заявок льготного инвестиционного кредитования на сумму 5,7 млрд рублей кредитных средств. Наибольшее количество одобренных заявок приходится на предприятия малых форм хозяйствования и на приобретение техники.

В ходе совещания также был поднят вопрос о реализации мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий Воронежской области. В текущем году на эти цели будет направлено 604,7 млн рублей.

На встрече было отмечено, что на обновление парка сельскохозяйственной техники из областного бюджета в текущем году будет направлено 60 млн рублей.