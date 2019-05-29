В России стартует кампания по выборам, которые состоятся в единый день голосования 8 сентября

29.05.19 11:45

© РИА Новости. Илья Питалев

29 мая. Interfax-Russia.ru - Глава ЦИК Элла Памфилова объявила старт кампаниям по выборам, которые пройдут в России 8 сентября, проголосовать на них смогут 56 млн человек.

"Сегодня даю старт избирательной кампании, завтра она стартует к единому дню голосования 8 сентября", - сказала Памфилова в среду на заседании ЦИК.

Глава ЦИК отметила, что в единый день голосования будет проводиться свыше 5 тысяч избирательных кампаний всех уровней и референдумов в 85 субъектах РФ.

В 16 регионах пройдут выборы высших должностных лиц, в 13 регионах - выборы депутатов законодательных органов власти, в трех регионах состоятся выборы глав муниципальных образований административных центров, в 22 регионах - выборы депутатов представительных органов муниципальных образований административных центров.

"По состоянию на 1 января 2019 года численность избирателей, зарегистрированных на территории РФ, составляет 108 421 890 избирателей. Из них в предстоящих выборах смогут участвовать порядка 56 млн граждан", - сказала Памфилова.

В четырёх субъектах России (Хабаровский край, Новгородская область, Свердловская область и Орловская область) пройдут дополнительные выборы депутатов Госдумы.