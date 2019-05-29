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29.05.19 11:45
В России стартует кампания по выборам, которые состоятся в единый день голосования 8 сентября
"Сегодня даю старт избирательной кампании, завтра она стартует к единому дню голосования 8 сентября", - сказала Памфилова в среду на заседании ЦИК.
Глава ЦИК отметила, что в единый день голосования будет проводиться свыше 5 тысяч избирательных кампаний всех уровней и референдумов в 85 субъектах РФ.
В 16 регионах пройдут выборы высших должностных лиц, в 13 регионах - выборы депутатов законодательных органов власти, в трех регионах состоятся выборы глав муниципальных образований административных центров, в 22 регионах - выборы депутатов представительных органов муниципальных образований административных центров.
"По состоянию на 1 января 2019 года численность избирателей, зарегистрированных на территории РФ, составляет 108 421 890 избирателей. Из них в предстоящих выборах смогут участвовать порядка 56 млн граждан", - сказала Памфилова.
В четырёх субъектах России (Хабаровский край, Новгородская область, Свердловская область и Орловская область) пройдут дополнительные выборы депутатов Госдумы.
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