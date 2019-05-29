Матвиенко призвала напавшего на журналиста главу района Хакасии уйти в отставку

29.05.19 11:53

© РИА Новости. Дмитрий Астахов

29 мая. Interfax-Russia.ru - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала запредельным поступком нападение главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева на журналиста, призвала чиновника уйти в отставку.

"Коллеги, ну, вот всякое видели, но чтобы руководитель, наделенный властью, в такой форме общался с журналистами (...) Рукоприкладство, эта хамская манера, такая грубая и неуважительная. Это просто запредельно. Должны быть самые жесткие меры. Надо призвать коллегу, чтобы он не позорил весь муниципальный корпус. Ну, стыдно, уйди в отставку, какое ты имеешь моральное право после этого работать?" - сказала Матвиенко на пленарном заседании в среду.

Таким образом она поддержала выступление главы комиссии СФ по информационной политике Алексея Пушкова, который предложил сенаторам призвать Зайцева уйти в отставку.

Матвиенко отметила, что полностью разделяет возмущение главы комиссии.

"Пусть в соответствии с законом на полную катушку отвечает за такого рода действия", - подчеркнула она.

Как сообщалось, Зайцев стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по ч. 3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, соединенные с насилием над журналистом).

По данным пресс-службы СУ СКР, 22 мая съемочная группа программы "Вести. Дежурная часть" приехала в здание районной администрации для подготовки репортажа. "В ходе встречи с журналистами Зайцев, находясь в своем рабочем кабинете, будучи недовольным их действиями, толкнул журналиста руками и, схватив за одежду, повалил на пол", - говорится в пресс-релизе.

В рамках уголовного дела следователи проверят информация о коррупции со стороны чиновника, о которой рассказывалось в телесюжете.

По сообщениям СМИ, корреспондент Литомин обратился к Зайцеву с вопросом, почему погорельцы, пострадавшие от пожаров четыре года назад, живут в нечеловеческих условиях. Глава Ширинского района напал на корреспондента и повалил его на пол. Заместители мэра, вместо того, чтобы остановить своего начальника, пытались закрыть камеру.