Летнюю резиденцию графов Шереметевых отреставрируют в Москве

29.05.19 11:58

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

29 мая. Interfax-Russia.ru - Фасады летней резиденции графов Шереметевых в усадьбе Кусково отреставрирует победитель электронного конкурса, сообщили в среду в пресс-службе столичного департамента по конкурентной политике.

Там отметили, что двухэтажное здание летней резиденции графов Шереметевых, построенное в XVIII веке, входит в ансамбль усадьбы Кусково и является памятником архитектуры.

Здание украшено оригинальными балясинами, колоннами с белокаменными декоративными элементами отделки, которые предстоит привести в порядок. Победитель конкурса также отреставрирует лестницы и пандусы, ведущие к зданию.

Кроме того, реставраторы проведут кровельные работы и оформят входные площадки. Победителю конкурса также передадут на реставрацию сфинксов, встречающих посетителей у главного входа во дворец.

"Реставрационные работы в Кусково будут проходить до конца августа. Планируется обновить не только саму резиденцию Шереметьевых, но и уникальную коллекцию скульптур из белого мрамора конца XVII - начала XVIII веков, украшающих парковую аллею музея-усадьбы", - добавили в пресс-службе.

Реставрационные работы должны пройти до 25 августа этого года. В ведомстве отметили, что начальная стоимость контракта составит 132 млн руб. Заявки на участие принимаются до 3 июня.

Усадьба в Кусково принадлежала графам Шереметевым и предназначалась для пышных приемов знатной публики. Такие приемы в Кусково неоднократно посещала Екатерина II, а также европейские короли и аристократы.