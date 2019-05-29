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29.05.19 12:00

ЯНАО подозревает ошибку в данных Росстата о том, что 100% жителей региона хватает денег только на еду

Фото Александра Левчука
29 мая. Interfax-Russia.ru - Росстат опубликовал данные, согласно которым 100% семей в Ямало-Ненецком автономном округе хватает денег, в основном, лишь на еду, в правительстве ЯНАО удивлены такими результатами.

В докладе Росстата о распределении домохозяйств по оценке финансового положения за IV квартал 2018 года говорится, что 100% семей на Ямале денег хватает на еду, а покупать одежду и оплачивать жилищно-коммунальные услуги затруднительно. В четвертом квартале 2017 года эта цифра была такой же.

Всего Росстат обследовал 260 семей на Ямале, из них 210 живут в городе, 50 - в сельской местности.

В пресс-службе губернатора ЯНАО "Интерфаксу" сообщили, что в регионе регулярно проводятся социологические исследования на тему благосостояния жителей, но их результаты иные.

"В октябре 2018 года ВЦИОМ проводил в регионе опрос о финансовом положении жителей. Было опрошено 3,14 тыс. человек. 44% сообщили, что им всегда хватает средств на вещи первой необходимости, 37% сказали, что могут делать крупные покупки и ездить в отпуск, 4% могут делать дорогостоящие покупки и 11% - денег всегда хватает только на питание и не всегда на другие необходимые вещи", - отметили в пресс-службе губернатора.

По словам сотрудника пресс-службы, в 2016 году Росстат публиковал аналогичное исследование, и тогда доля семей в ЯНАО, которым хватает средств только на еду, составляла 2,4%, а 57,5% семей хватало денег на еду, одежду и товары длительного пользования.

В пресс-службе добавили, что за 2017-2018 годы прирост реальной зарплаты в регионе достиг 8,4%. В прошлом году средний размер заработный платы в автономном округе в 5 раз превышал стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг.

Источник в правительстве ЯНАО сообщил "Интерфаксу", что власти региона обратились в Росстат с просьбой проверить опубликованные данные, поскольку есть подозрение об ошибке.

Как сообщалось, Росстат ранее признал ошибку в оценке динамики промпроизводства в России в апреле из-за неточных данных, которые предоставило одно из добывающих предприятий в ЯНАО.

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