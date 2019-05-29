Ретро-поезд с интерьером "Николаевского экспресса" запустят до горного парка "Рускеала" в Карелии 1 июня

29.05.19 12:07

Фото "Интерфакса"

29 мая. Interfax-Russia.ru - Ретро-поезд с интерьером "Николаевского экспресса" будет доставлять туристов с 1 июня от станции Сортавала до горного парка "Рускеала" в Карелии.

"С 1 июня 2019 года от станции Сортавала до горного парка "Рускеала" начнет курсировать туристический ретро-поезд на паровозной тяге. Интерьер поезда будет выполнен в стиле "Николаевского экспресса". В его состав войдут купейные вагоны и вагон-ресторан", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе управляющей компании парка ООО "Колмас Карелия".

Для запуска ретро-поезда была восстановлена старая заводская железнодорожная ветка и создан деревянный перрон.

"График ретро-поезда разработан для удобной стыковки с поездом "Ласточка" на станции Сортавала, а также с водными судами "Метеор", курсирующими на Валаам. Это совместный экспериментальный проект горного парка "Рускеала" с Дирекцией скоростного сообщения РЖД", - отметили в пресс-службе парка.

Как отмечается на сайте Октябрьской железной дороги, запуск электропоезда "Ласточка" на маршруте Петербург - Сортавала - Маткаселькя с использованием тепловоза ТЭП70БС состоялся в декабре 2018 года. Данный маршрут соединил Санкт-Петербург с туристско-рекреационным кластером Карелии и связал основные туристические центры: Санкт-Петербург, Выборг в Ленинградской области и Республику Карелию, в которой активно развивается туристическая индустрия.

Для организации паровозного движения на участке Сортавала - Маткаселькя железнодорожники восстановили почти 2,5 км пути, отремонтировали платформу станции Сортавала и поворотный круг бывшего веерного локомотивного депо, провели реконструкцию инженерных коммуникаций для снабжения паровоза водой и его технического обслуживания.